Caldo estremo e consumi energetici: è allerta black out. Cosa fare se la rete elettrica va in tilt

Da Palermo a Milano, non risparmia nessuno l’ondata di caldo che in questi ultimi giorni sta colpendo il nostro Bel Paese.

Nel caso in cui ci sia stata una interruzione superiore allo standard previsto scatta un indennizzo automatico pari a 30,00 euro, incrementato di 15,00 euro per ogni 4 ore di interruzione sino ad un massimo di 300,00 euro, il quale sarà riconosciuto in bolletta dal proprio fornitore per conto del distributore di zona. Questi indennizzi non precludono l’eventuale possibilità di avanzare una richiesta di risarcimento del danno nei casi in cui si verificano danneggiamenti a dispositivi/elettrodomestici o impossibilità di poter svolgere l’attività lavorativa.

In materia di interruzioni, per mantenere alta la qualità del settore, sono previsti determinati standard che variano sia in base alla dimensione del Comune in cui si verifica l’interruzione, sia in virtù della durata dell’interruzione stessa:

Dall’ultima relazione annuale ARERA, pubblicata l’11 luglio scorso, emerge come nel 2022 la durata media delle interruzioni per utente è stata pari a 65 minuti, con una media complessiva, tra lunghe, brevi e transitorie, pari a 7,63 per utente in bassa tensione (su oltre 7 milioni di punti di prelievo).

Il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico

Per scongiurare i black-out in Italia esiste un piano ben preciso il PESSE – Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico. Nello specifico questo piano si attiva quando c’è una carenza di energia elettrica, prevedendo delle interruzioni programmate di energia elettrica a rotazione tra le utenze. I piani prevedono degli scaglioni in funzione dei quali variano il numero degli utenti coinvolti e la frequenza dei distacchi, i quali sono comunicati da Terna con un preavviso di 30 minuti e non possono eccedere la durata di 90 minuti.

Sicuramente una prevenzione per scongiurare il peggio, ma se si va oltre il rischio di rimanere bloccati in ascensore o nella metro non è proprio una bella situazione.

I consigli dell’esperto

Dinanzi a situazioni del genere la prevenzione del singolo diventa difficile da attuare in quanto sarebbe quella di ridurre al minimo l’utilizzo di sistema refrigeranti, in assenza di auto-produzione dell’energia, e visto le temperature diventa un consiglio veramente difficile da poter mettere in atto.

Quello che si può fare, invece, è evitare, oltre al danno anche la beffa: qualora si verifichino delle interruzioni bisogna segnalarlo tempestivamente al proprio distributore di zona, in modo da lasciare traccia della segnalazione, non sia mai che si dovessero verificare dei danneggiamenti a dei dispositivi, come già successo in molteplici occasioni, e oltre al caldo ritrovarsi con il dover mettere mano al proprio portafoglio per la riparazione o la sostituzione.