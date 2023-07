Come cambia il reddito di cittadinanza e come sarà l'assegno di inclusione

Mentre è battaglia tra Governo e opposizioni dopo l'invio di 169mila sms sulla fine dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza , vediamo nel dettaglio come cambia la misura di assistenza per le famiglie più povere. Le famiglie che percepiscono attualmente il Reddito di Cittadinanza e che hanno nel nucleo minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali perché “non attivabili al lavoro", continueranno a riceverlo fino a dicembre 2023. In alternativa dovranno presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione che partirà dal mese successivo, gennaio 2024. Per avere l'Assegno di Inclusione bisognerà presentare un ISEE inferiore ai 9.360 euro e il reddito familiare sotto una certa soglia. L’importo massimo sarà di 500 euro per una persona single, a cui potranno essere aggiunti 280 euro per l’affitto, e sarà erogato per un massimo di 18 mesi.

Stop al Reddito di Cittadinanza - Cosa cambia per le famiglie con a carico minori, disabili o over 60

La misura alternativa che invece coinvolge le persone ritenute in grado di lavorare (con età tra i 18 e i 59 anni, senza minori o persone con disabilità a carico) è il Supporto per la formazione e il lavoro, ed entrerà in vigore da settembre 2023. La misura prevede un’indennità che viene riconosciuta a chi partecipa a corsi di formazione o politiche attive per il lavoro. L'importo mensile in questo caso sarà di 350 euro per la durata della formazione o altri progetti dedicati all’inserimento lavorativo per un massimo di 12 mesi, una tantum, non potrà dunque essere rinnovato. Per poterlo ottenere l’ISEE non deve essere superiore a 6mila euro.