Decimo compleanno del principe George, la foto ufficiale

Il principe George di Galles, figlio di William e Kate, nipote di Carlo III, membro della famiglia reale britannica e secondo in linea di successione al trono dei reami del Commonwealth, nato a Londra il 22 luglio del 2013, compie dieci anni. E per l'occasione è stata diffusa una sua foto, scattata a Windsor dalla fotografa Millie Pilkington. Spesso fino ad oggi le foto dei compleanni erano state scattate dalla dalla mamma Catherine, principessa di Galles.

Il principe George, il principe Louis e la principessa Charlotte partono da Buckingham Palace per la cerimonia Trooping the Colour

Dieci anni fa, in occasione della sua nascita, era stata composta una ninna nanna, "Sleep On", dal compositore gallese Paul Mealor ed erano state emesse monete commemorative. La nascita reale venne annunciata da una bacheca al di fuori di Buckingham Palace; da ventuno colpi di cannone a salve sparati nelle Bermuda, a Londra in Nuova Zelanda e in Canada; dalle campane che suonarono nell'abbazia di Westminster e in molte altre chiese.