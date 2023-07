Elezioni europee, Tajani contro Salvini: "Impossibile fare accordi con Afd e Le Pen"

L'Europa non porta serenità al governo Meloni e alla maggioranza che lo sostiene. E ciò non solo a causa del mancato accordo sull'immigrazione all'ultimo Consiglio Ue, o per il Pnrr. Ma anche per il gioco delle alleanze che, in vista del rinnovo dell'europarlamento il prossimo anno, vede i tre principali partiti della coalizione in tre 'famiglie' politiche differenti: Fdi nel gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, la Lega in Identità e Democrazia (lo stesso gruppo di forze di estrema destra come il Rassemblement national di Marine Le Pen e Alternative fur Deutschland) e Forza Italia nel Partito popolare europeo. Il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani esclude un avvicinamento del partito alle forze conservatrici di Afd (Alternative fur Deutschland) e del Rassemblement National di Marine Le Pen, proprio nel giorno in cui quest’ultima avrebbe dovuto incontrare il leader leghista Matteo Salvini. "Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen. Io personalmente ho dato vita, quando sono stato eletto presidente del Parlamento europeo, a un accordo tra Conservatori, Popolari e Liberali. Quello è l'accordo, secondo me, sul quale puntare", ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri ad Agorà Estate, su RaiTre. "La lega - precisa però Tajani - è cosa ben diversa, nessun problema, anzi, saremo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e senza Afd".

Lega: preferisce governare con con Pd, socialisti e Macron? La replica della Lega non si fa attendere e arriva tramite una nota degli europarlamentari Marco Zanni (presidente gruppo Id) e Marco Campomenosi (capo delegazione Lega al Parlamento Europeo). “Davvero l'amico Tajani preferisce continuare a governare con Pd, socialisti e Macron? La Lega lavora per cambiare la maggioranza in Europa e dare vita, finalmente, a un progetto di centrodestra unito, capace di dare risposte concrete ai cittadini dopo anni di mal governo delle sinistre”, scrivono in una nota gli europarlamentari. ”Non è il momento dei diktat, né di decidere a priori chi escludere dal progetto di centrodestra europeo, tanto più se questo arriva da chi fino a oggi è stato a braccetto di Pd e socialisti in Ue – aggiungono -. Chiediamo più rispetto per i colleghi del gruppo Id: è proprio grazie ai voti dei nostri alleati francesi del RN e tedeschi di Afd se, insieme al Ppe, siamo riusciti a respingere l’ultima eurofollia green non più tardi della scorsa settimana. Ci rifiutiamo di pensare che qualcuno che si definisce ‘di centrodestra’ possa preferire Macron e le sinistre alla Le Pen. Il percorso indicato da Matteo Salvini è l’unica alternativa possibile: altrimenti, forse qualcuno nel Ppe vuole illudere gli elettori fingendo di cercare un’altra strada ma, di fatto, continua a scegliere di governare un continente secondo l’agenda dettata da sinistre illiberali, nemiche di industria e lavoro, che fomentano le piazze in Francia e in Belgio”.

ansa Marine Le Pen e Matteo Salvini, immagine di repertorio

Sullo sfondo della polemica, l'intervista di ieri del leader della Lega Matteo Salvini al Corriere della Sera: "Sono pronto a proporre un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra" aveva detto Salvini, riferendosi alle altre forze della maggioranza, per poi sdoganare Le Pen: "Di fatto, si comporta come la Lega in Italia. Aggiungo che lei, a differenza di altri, non ha mai insultato l'Italia".

LaPresse Consiglio dei ministri a Cutro. Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini