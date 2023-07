Elon Musk limita il numero dei Tweet che si possono leggere in un giorno

Numerosi i problemi segnalati da questa mattina sul social Twitter, ma non si tratta di un guasto tecnico bensì di una nuova politica di marketing voluta, e twittata, da Elon Musk in persona. Il proprietario e presidente del social, in un suo post, comunica che da adesso gli utenti non verificati saranno limitati a leggere 600 tweet al giorno, gli utenti verificati fino a 6.000 tweet al giorno. Per i nuovi account non verificati il numero dei tweet leggibili scende a 300.

Musk specifica che il limite è “temporaneo”, nel post si legge: "Per affrontare livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema, abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei…".