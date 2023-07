Giovanni Allevi torna a parlare di sé e della sua malattia

Torna a parlare di sé e della sua malattia, Giovanni Allevi:

"Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla.

Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa.

Giovanni ♥️

Allevi, 54 anni, sta lottando con contro un mieloma. Nel post in cui aveva comunicato nel giugno del 2022 la scoperta della patologia ha scritto: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. Il musicista ha già spiegato che il male ha lasciato fratture ossee inoperabili, che gli hanno causato grande dolore. La sua carriera pubblica per ora ha subito un inevitabile stop, ma non ha smesso di lavorare su nuove composizioni.