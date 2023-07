Golpe in Niger, esercito alla tv nazionale: "Destituito il Presidente Bazoum, chiusi i confini"

L'esercito del Niger ha annunciato di aver rovesciato il presidente legittimo del Paese, Mohamed Bazoum, a seguito del

"continuo degrado della situazione di sicurezza e della cattiva gestione economica e sociale". In un comunicato letto dalla televisione nigerina e firmato dal generale Salifou Mody, capo di stato maggiore, i rappresentanti dei golpisti, organizzati in una piattaforma denominata Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (CLSP), hanno ribadito il "rispetto di tutti gli impegni sottoscritti dal Niger". L'esercito ha poi spiegato che i confini sono stati chiusi ed è stato dichiarato il coprifuoco a livello nazionale.

All'inizio della giornata, i membri della guardia presidenziale del Niger hanno iniziato un ammutinamento circondando il palazzo presidenziale nella capitale Niamey e bloccando l'ufficio e la residenza del presidente Mohamed Bazoum.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha subordinato la prosecuzione degli aiuti statunitensi al Niger al "mantenimento della democrazia" nel Paese africano. Lo afferma il dipartimento di Stato. "Il forte partenariato economico e di sicurezza (degli Stati Uniti) con il Niger dipende dal mantenimento della democrazia e dal rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani", ha sottolineato Blinken al presidente nigerino Mohamed Bazoum, detenuto dai membri della guardia presidenziale, durante una telefonata tra i due, viene riferito in un comunicato.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sta seguendo gli sviluppi in Niger e condanna qualsiasi tentativo di prendere il potere con la forza nel paese: lo ha detto il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. "Il segretario generale Antonio Guterres segue da vicino la situazione in Niger. Condanna con la massima fermezza qualsiasi tentativo di prendere il potere con la forza e di minare il governo democratico, la pace e la stabilità in Niger", ha dichiarato Dujarric.