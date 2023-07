Harry Styles, concerto record il 22 luglio: oltre 100mila fan alla Rcf Arena

Ricercato, ma eccentrico, ha un fascino che va al di là del talento musicale e dello slancio da attore e che lo inquadra anche come icona di stile. Di foto in foto è possibile ripercorrere il viaggio che ha portato Harry alla fama mondiale passando attraverso la sua musica, la recitazione, la moda, le sue storie d’amore e le sue attività di beneficenza. Superstar mondiale da miliardi di stream, vincitore di 3 Grammy, artista più ascoltato in radio in Italia nel 2022.

Harry Styles è un cantante, autore e attore inglese. La sua carriera musicale ebbe inizio nel 2010 con la partecipazione in qualità di cantante solista all'edizione britannica del programma musicale The X Factor. Eliminato nelle prime fasi, fu poi ripescato per entrare a far parte della boy band One Direction, divenuta una delle boy band di maggiore successo di tutti i tempi.

Oggi Harry Styles è una delle celebrità più in vista al mondo e compare regolarmente sulle prime pagine delle principali riviste e giornali. Ha venduto oltre 100 milioni di album nel corso della sua carriera da solista e come membro degli One Direction. Ha oltre 35 milioni di follower su Instagram, vanta una carriera cinematografica molto promettente e una carriera musicale di grande successo.