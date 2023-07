Individuata al largo delle Canarie barca con 200 migranti a bordo

I soccorritori spagnoli hanno individuato nelle acque al largo delle Isole Canarie una barca che trasportava almeno 200 migranti africani scomparsa più di una settimana fa. A riferirlo la Bbc.

A lanciare l'allarme l'associazione umanitaria Walking Boarders. Le autorità spagnole erano impegnate nelle ricerche dell'imbarcazione, che sarebbe partita il 27 giugno da Kafountine, nel sud del Senegal, a circa 1700 chilometri di navigazione da Tenerife, capoluogo delle Canarie.

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa spagnola Efe, l'imbarcazione non sarebbe l'unica, perché all'appello sulla stessa tratta mancherebbero anche altri due barchini con a bordo dozzine di persone per un totale di 300 persone in tutto tra le tre navi. L'ong Walking Boarders afferma inoltre che a bordo ci sarebbero molti bambini.

Il soccorso marittimo spagnolo ha localizzato un'imbarcazione che potrebbe essere una delle tre partite dal Senegal e dirette in Spagna che risultavano scomparse. "L'aereo Sasemar 101 ha localizzato una barca nella zona in cui stava cercando l'imbarcazione partita dal Senegal due settimane fa, a 71 miglia a sud di Gran Canaria. A bordo ci sono circa 200 persone. La Guardamar Calíope e una nave mercantile sono state mobilitate", ha riferito il soccorso marittimo.

Il viaggio dall'Africa occidentale alle Isole Canarie è tra le rotte più pericolose per i migranti

La Bbc ricorda che questa tratta spesso avviene a bordo di pescherecci improvvisati e in balia non del placido Mediterraneo ma delle potenti correnti atlantiche. L'anno scorso almeno 559 persone sono morte in mare nel tentativo di raggiungere le isole spagnole, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite (OIM): numeri che potrebbero essere molto maggiori perché, al contrario che nel Mediterraneo, nella rotta atlantica il monitoraggio effettuato dalle Ong non è presente ed è dunque spesso difficile recuperare informazioni. Secondo il ministero dell'Interno spagnolo però nel 2022 sono arrivate alle Isole Canarie senza permesso 15.682 persone, con una diminuzione di oltre il 30% rispetto al 2021.