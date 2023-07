La svolta della Toyota: "Nuove batterie per le auto elettriche, che si ricaricheranno in 10 minuti"

La Toyota sta lavorando allo sviluppo di batterie per auto elettriche per cui basteranno solo 10 minuti per la ricarica. Una vera e propria svolta tecnologica, che potrebbe dimezzare il costo, le dimensioni e il peso delle batterie per auto elettriche.

Keiji Kaita, a capo del Centro di ricerca e sviluppo per la neutralità dal carbone del colosso giapponese, ha infatti annunciato: “Sia per le nostre batterie allo stato solido che per quelle allo stato liquido, il nostro obiettivo è quello di cambiare drasticamente la situazione, laddove abbiamo batterie troppo grandi, pesanti e costose. In termini di potenziale, saremo in grado di abbattere tutti questi fattori”. Kaita ha poi spiegato che la società automobilistica ha sviluppato dei modi per rendere le batterie più durevoli, ritenendo di poter realizzare una batteria a stato solido con un'autonomia di 1200 km che può essere ricaricata in 10 minuti o meno.

Batterie a stato solido e a stato liquido

Il secondo più grande produttore di auto al mondo aveva già annunciato per il 2025 lo sviluppo di batterie allo stato solido, molto più convenienti in termini di benefici rispetto agli accumulatori a stato liquido. La casa ha oggi annunciato di aver realizzato una semplificazione del processo produttivo dei materiali usati per questo tipo di batterie, sottolineando che questo processo va a tagliare nettamente i tempi di ricarica aumentando allo stesso tempo l’autonomia di guida.

I tempi prevedono di disporre di questo tipo di batterie già nel 2027, secondo il Financial Times, che per primo ha parlato di questa innovazione a cui Toyota sta lavorando.

Va chiarito che le batterie a stato solido sono state ampiamente viste come un potenziale punto di svolta per i veicoli elettrici, promettendo di ridurre i tempi di ricarica, aumentare la capacità e ridurre il rischio di incendio associato alle batterie agli ioni di litio, che utilizzano un elettrolita liquido. Tuttavia, e questo è lo svantaggio, le batterie a stato solido sono state in genere più difficili e costose da realizzare, limitando di fatto la loro applicazione commerciale.

Il commento: “Il Sacro Graal dei veicoli a batteria”

David Bailey, economista dell’Università di Birmingham, ha subito commentato: “Se le aspirazioni della Toyota sono fondate, ciò potrebbe costituire un passaggio epocale per il futuro delle auto elettriche”. Il professore ha poi aggiunto: “Spesso ci sono svolte a livello di prototipi. Se in questo caso c’è una vera svolta, potrebbe esserci un cambio di paradigma, il Santo Graal dei veicoli a batteria”.