Lo chef di Obama annega vicino alla tenuta dell'ex presidente degli Stati Uniti

Il corpo senza vita di Tafari Campbell, cuoco personale di Barack Obama, è stato ritrovato in un lago vicino alla residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti sull'isola di Martha's Vineyard.

L'uomo, 45 anni, era andato a lavorare per l'ex coppia presidenziale al termine del mandato alla Casa Bianca. La famiglia Obama non si trovava nella tenuta al momento dell'incidente. Campbell si era recato all'Edgartown Great Pond, uno stagno con acqua salmastra, a fare paddle.

L'ex presidente e la moglie, Michelle Obama, hanno dichiarato in un comunicato che Tafari era "parte della famiglia" e hanno ricordato di averlo incontrato quando lavorava nella cucina della Casa Bianca. "Lo abbiamo conosciuto come una persona calorosa, divertente e straordinariamente gentile che ha reso le nostre vite un po' più calde", ha detto la coppia. “Oggi ci uniamo a tutti coloro che lo conoscevano e amavano in particolare sua moglie Sherise e i loro gemelli di 19 anni, Xavier e Savin nel lutto per la perdita di un uomo meraviglioso”.

Le ricerche erano iniziate domenica dopo l'allarme lanciato da un altro paddle boarder. La polizia del Massachusetts ha usato un sonar a scansione laterale per localizzare il corpo trovato a circa trenta metri dalla riva a una profondità di circa due metri e mezzo.