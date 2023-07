Logan Paul sceglie il Lago di Como per annunciare il fidanzamento con la modella Nina Agdal

i due si sono incontrati a un evento durante l'estate del 2022 a New York ed hanno cominciato a frequentarsi nel dicembre dello stesso anno. Le voci sul loro fidanzamento sono emerse dopo che sono stati avvistati all'inizio di questo mese, quando hanno festeggiato il loro primo anniversario, con anelli evidenti alle dita. Su youtube il vlog che racconta per filo e per segno come è avvenuta la proposta: "Amo questa ragazza all’infinito e non posso aspettare di trascorrere il resto della mia vita con lei“, dice Logan nel video e lei risponde: “Sposerò l’uomo dei mie sogni, il mio migliore amico, la mia anima gemella".