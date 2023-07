Maltempo:"Tra il 2022 e il 2023 in Italia 432 eventi climatici estremi. In 43 anni 22 mila morti"

''Lo scenario meteo che stiamo vivendo nell'alternarsi di caldo torrido, trombe d'aria e precipitazioni anomale è un segno inequivocabile che siamo vicini alla rottura di un millenario equilibrio in grado di sconvolgere il nostro modo di vivere, proprio come sta accadendo in questi giorni con una drammatica riduzione della nostra qualità della vita - spiega il presidente, Alessandro Miani - I determinanti ambientali e climatici della salute devono diventare una priorità per i decisori (chiamando in causa il mondo della ricerca e innovazione) da cui ci si attende risposte e soluzioni immediate frutto di coraggiose decisioni da assumere su una prospettiva di medio-lungo termine''.