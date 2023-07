Mondiali, podio tricolore nel fioretto femminile: Volpi oro, Errigo argento, Favaretto bronzo

L'Italia non lascia neanche un gradino del podio iridato nel fioretto femminile. Alice Volpi porta a casa la medaglia d'oro. In finale, nel derby azzurro, ha battuto Arianna Errigo, argento, con il punteggio di 15-10. Le due atlete hanno superato in semifinale rispettivamente Martina Favaretto e la statunitense Lee Kiefer, che hanno conquistato la medaglia di bronzo. Errigo si è imposta 15-10 sulla giovane padovana, mentre 15-13 è finito l'assalto di Volpi alla campionessa olimpica Kiefer, rimontata nel finale.

Per la sesta volta ai Campionati mondiali di scherma, nell'arma del fioretto, introdotta dall'edizione di Napoli 1929, l'Italia femminile sale sul podio con ben tre atlete. La prima volta era accaduto a L'Aja nel 1995 con argento Giovanna Trillini e bronzo per Valentina Vezzali e Diana Bianchedi (oro alla romena Laura Badea). Nel 2006 al Lingotto di Torino, oro al collo di Margherita Granbassi che in finale aveva sconfitto la campionessa olimpica Valentina Vezzali con Trillini terza. Nel 2007 a San Pietroburgo successo della Vezzali sulla Granbassi e bronzo di Trillini. Nel 2010 a Parigi, campionessa mondiale si era laureata Elisa Di Francisca che in finale aveva sconfitto Arianna Errigo con Vezzali bronzo. Nel 2014 a Kazan nuova tripletta con Errigo ad imporsi su Martina Batini e Vezzali terza. La prima doppietta azzurra nel fioretto donne risale all'edizione di Vienna 1983 con Dorina Vaccaroni oro e Carola Cicconetti argento.