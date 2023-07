Muhammed Muheisen, fotografo due volte premio Pulitzer e una passione da raccontare

Fervono i preparativi per il Summit sui sistemi alimentari che inizia il 24 luglio con uno sguardo ai Sustainable development goals (SDG), gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni unite con un premio premio assegnato alle migliori iniziative portate avanti, in questo campo, nei paesi di tutto il mondo. Tra i giurati c’è lui: fotoreporter di fama internazionale, noto per aver documentato le crisi dei rifugiati in tutto il mondo, ha anche fondato l'organizzazione no-profit Everyday Refugees Foundation , che mira ad aiutare e responsabilizzare i rifugiati, le comunità locali e gli sfollati interni a causa di conflitti, povertà, discriminazione e disastri naturali.

Dice:“ Dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo altri esseri umani davanti. Ricordo quando ero a Lesbo e mi trovavo di fronte ad un’umanità in fuga. Madre con i figli e la loro disperazione. Raccontarli è importante per far conoscere a tutti la loro tragedia . Io lo faccio perché ognuno di noi può fare qualcosa per cambiare il mondo”.

Il suo lavoro è anche impegno sociale, civile. Nato a Gerusalemme, terra di un conflitto che come dice “ è senza fine” conosce la realtà del Medio Oriente come pochi: dall’Iraq allo Yemen alla Siria. Ha seguito l’emergenza di Lesbo e la guerra in Ucraina. Racconta ai giovani “la fotografia” ma sempre non solo come tecnica ma come passione, cuore, emozioni.

E' a Roma, come Canon Ambassador, per far parte della giuria degli Awards per lo Sviluppo Sostenibile. Dice “ Ho grandi speranze nei giovani. In questi giorni ho incontrato meravigliosi taenti. Loro hanno gli strumenti, la personalità, la volontà per cambiare il mondo. Hanno potenzialità illimitate,le nuove tecnologie per esempio, e noi dobbiamo incoraggiarli, sostenerli”.

Parole che trovano anche ponda in quello che dice Marina Ponti,direttore globale della Campagna d'azione delle Nazioni Unite per gli SDG: “Questi premi ci offrono l'opportunità di onorare le persone straordinarie che stanno ispirando il cambiamento”

Cambiamento, nuove tecnologie. Come è cambiata la fotografia in questi anni?