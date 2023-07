Nordio ricorda Borsellino e chiarisce: "Nessun affievolimento nel contrasto alla criminalità"

"Non vi è alcun affievolimento nel contrasto alla criminalità organizzata, né potrebbe essere altrimenti, principalmente da parte di un ministro che vi ha dedicato la parte più importante della propria funzione di magistrato. Ed è con questo sentimento di commossa rievocazione del collega Paolo Borsellino e delle altre vittime della violenza stragista, che auspico che questa polemica sterile oggi si chiuda” afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo al Question Time alla Camera sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa.

“Nel programma di riforme non vi è traccia di modifiche su questa disciplina. Né avrebbe potuto esservi, perchè non ha fatto né fa parte del programma governativo. E questo, finalmente dovrebbe bastare” ha proseguito il ministro della Giustizia. “Le mie considerazioni sulla necessità di una normativa ad hoc sul concorso esterno - ha spiegato ancora Nordio - miravano ad eliminare incertezze future, costruendo uno strumento anche più efficace di quello attuale nella repressione delle associazioni criminose e di chi, in un modo o nell'altro, vi fa parte”.

Il problema, ha illustrato ancora Nordio, “è sorto a causa dell'incertezza applicativa del concorso esterno, tanto che la Cassazione a suo tempo ha cambiato indirizzo. Le voci per introdurre una norma tipica sono quasi universali nel mondo universitario e forense. Vorrei anche dire - ha aggiunto il titolare di via Arenula - che la mia interpretazione è anche più severa di quella dei miei critici: perché anche chi non è organico alla mafia, se comunque ne agevola il compito, è mafioso a tutti gli effetti”.