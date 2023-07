Pallacanestro, il figlio di LeBron James ricoverato per un arresto cardiaco durante un allenamento

Bronny James, figlio 18enne del campione dell'NBA LeBron James, è stato ricoverato dopo avere subito un arresto cardiaco mentre stava partecipando a un allenamento nel sud della California. Lo ha reso noto martedì un portavoce della famiglia, secondo il quale il personale medico ha soccorso Bronny sul posto e lo ha quindi trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni stabili dopo avere lasciato l'unità di terapia intensiva.

Lo stesso portavoce ha chiesto "rispetto e riservatezza per la famiglia di James. Terremo la stampa aggiornata quando ci saranno ulteriori informazioni. LeBron e Savannah (la moglie della stella del basket, Ndr) desiderano ringraziare pubblicamente il personale medico e atletico dell'USC (l'University of Southern California, Ndr) per il loro incredibile lavoro e per la dedizione alla salvezza dei loro atleti". Lo scorso maggio Bronny James aveva annunciato che avrebbe giocato nella pallacanestro universitaria per la squadra dei Trojans.