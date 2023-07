Polvere sospetta alla Casa Bianca: è cocaina. Indagini in corso

Una polvere bianca sospetta è stata trovata alla Casa Bianca, nella West Wing, domenica, mentre il presidente americano Joe Biden era fuori città. Le analisi preliminari hanno constatato la positività alla cocaina.

Era in una bustina a cerniera, lasciata in un'area comune e non, ha spiegato il capo della sicurezza, nell'ufficio di qualcuno. Gli agenti stanno adesso indagando su come la sostanza, trovata durante un'ispezione di routine, sia entrata alla Casa Bianca, ma non hanno confermato il risultato dei test preliminari, affermando che sono necessarie ulteriori analisi.

Dopo la scoperta l'edificio è stato evacuato per un breve periodo di tempo, quindi i tour dei visitatori alla residenza presidenziale sono ripresi.

L'ala ovest ospita gli uffici del presidente degli Stati Uniti, tra cui lo Studio Ovale e la Situation Room, oltre alle stanze del vicepresidente, del capo dello staff della Casa Bianca, dell'addetto stampa e di centinaia di altri membri del personale che vi hanno accesso.