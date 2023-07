Mondiali di scherma, Alberta Santuccio medaglia d'argento nella spada, bronzo per Mara Navarria

Santuccio, 28enne di Catania, si è qualificata in finale dopo avere vinto per 15 a 14 contro Mara Navarria, 38enne di Udine, a sua volta sul podio con la medaglia di bronzo. La francese Candassamy aveva invece sconfitto in semifinale la cinese Sun Yiwen per 14-10. È stato lo stesso Mattarella a dichiarare ufficialmente aperti i Mondiali di Milano 2023, che valgono anche anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

"Non mi aspettavo un tabellone del genere, ho dovuto tirare fuori non solo tecnica e tattica, ma anche le unghie. Ho faticato tanto fisicamente, non sono in formissima, vengo da una stagione devastante", sono le parole della spadista azzurra Mara Navarria, eliminata in semifinale da Alberta Santuccio e premiata con la medaglia di bronzo.

"Il mio ginocchio non è ancora pronto a tutto questo, purtroppo dovevo stare in questa gara, volevo esserci a tutti i costi. Ho pagato tanto, contro la Kong mi girava la testa, ho messo le ultime stoccate perché volevo vincere, ma non riuscivo a reggermi in piedi".