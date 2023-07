Sicilia, 43 roghi in tutta l'isola. Fiamme altissime lambiscono Mondello, fuga dalle case

Il fronte degli incendi si sta surriscaldando anche in Sicilia , dopo una giornata che ha fatto segnalare più di 40 roghi, alimentati dal forte caldo di queste ore: a Priolo , nel Siracusano, alle 15 di oggi si sono registrati 47,6° , pareggiando la temperatura di Catania , un record per la città. Ma anche a Palermo l'Osservatorio astronomico ha registrato il record di calura, con 46,4° (superando il picco di 44,8° del 1999).

Ed è proprio il capoluogo di Regione l’epicentro dell’ emergenza incendi . La Protezione civile ha rilevato oggi su tutta l’isola 43 incendi . Ma è il Palermitano a registrare i maggiori focolai attivi: continua a bruciare Monreale , le fiamme altissime hanno lambito diverse abitazioni. Al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale, la forestale e i mezzi aerei. Il rogo ha colpito anche zone particolarmente impervie, difficilmente raggiungibili via terra. Sul Monte Gallo, che sovrasta la borgata di Mondello , sono visibili a grande distanza alte lingue di fuoco con un fronte che si allunga per tutto il costone roccioso ricoperto da macchia mediterranea. Alcuni residenti della borgata sono stati costretti a lasciare le loro case, molto vicine al rogo.

Nel capoluogo siciliano, brucia anche una delle vasche della discarica di Bellolampo e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, la Rap, ha invitato i cittadini a non conferire rifiuti nei cassonetti per alleggerire il lavoro degli addetti impegnati nello spegnimento delle fiamme. Il fuoco sta divorando ettari di vegetazione anche a Baida, Partinico e San Giuseppe Jato. Incendi a Trapani, Caltanissetta ed Enna. A proposito di quest’ultima provincia, un rogo si è sviluppato nel Parco minerario di Floristella-Grottacalda, nell'area che ricade nel Comune di Enna, dove la Protezione civile opera insieme a tre squadre giunte dalla Lombardia. Ai disagi per i roghi si aggiungono numerosi backout elettrici.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, monitora la situazione, in collegamento con gli uomini sul campo che si avvalgono dell'ausilio di mezzi aerei. Sono 107 gli interventi del Corpo forestale effettuati in tutta la Regione, con 174 squadre al lavoro e 788 addetti; 35 i velivoli, fra regionali e nazionali. E domani in Sicilia, a causa delle alte temperature, l'allerta sarà ancora rossa.