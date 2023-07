Torre del Greco, crolla una palazzina di 3 piani, tre persone estratte vive dalle macerie

C'è una terza persona estratta viva dalle macerie della palazzina crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il terzo sopravvissuto al crollo non è stato ancora identificato. In precedenza, erano state salvate dai soccorsi intervenuti sul posto una ragazza di 19 anni e un uomo. La prima era in casa da sola. Vive con la madre che non era nell'abitazione al momento del crollo.

Tutti sono stati portati in ospedale. All'interno della palazzina, in corso Umberto I all'angolo con vico Pizza (in una zona centrale della cittadina) vivevano cinque nuclei familiari. Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso da parte di Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale.

Nel crollo, secondo quanto si apprende, sono stati anche coinvolti due passanti, un nonno con un bimbo, raggiunti da calcinacci ma con conseguenze non gravi.