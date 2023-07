Vacanze 2023 all'insegna dei rincari: aumenti per alloggi, trasporti e spiagge

A scattare la fotografia del caro-vacanze è l'associazione Altroconsumo che ha voluto analizzare a 360° quello che aspetta i consumatori in questo periodo. Nello specifico, sono stati presi in considerazione tre aspetti: il costo di hotel e B&B nelle destinazioni di mare, montagna e città d’arte; quello degli spostamenti tra auto, treno e aereo; infine l’andamento annuale dei prezzi nei principali lidi italiani.

Il periodo estivo è iniziato, ma la voglia di godersi le vacanze per gli italiani si scontra quest'anno con la pioggia di rincari con cui ci si trova a fare i conti. Gli aumenti toccano vari settori tanto che, per molte famiglie, risulta difficile spostarsi con serenità.

In calo i soggiorni in hotel che resta più caro del B&B

Altroconsumo ha analizzato il costo di una stanza per 2 persone per 8 giorni e 7 notti in alcune delle più note mete turistiche italiane: Polignano a Mare, Cervia, Ortisei, Selvino, Firenze e Napoli. Dalle rilevazioni emerge che, nel 2023, si spende di più scegliendo di alloggiare in hotel 3 stelle rispetto al B&B: rispettivamente 111€ contro i 98€ a notte del B&B.

Si osserva comunque un’inversione di tendenza per gli hotel che risultano più convenienti rispetto al 2022: i prezzi scendono infatti del 12% per le località di mare e del 13% per quelle di montagna. I prezzi più alti rilevati per alloggiare in hotel sono quelli di Ortisei, una notte può costare mediamente 162 euro, mentre la destinazione più conveniente è Napoli dove si spendono in media 75 euro a notte.

Per i Bed&Breakfast, rispetto allo scorso anno, si notano due tendenze opposte: i prezzi delle strutture nelle località di mare sono in aumento (+8%), mentre sono in calo quelli in montagna (-11%). Rispetto al 2022, sia per gli hotel che per i B&B, i maggiori aumenti si sono registrati nelle città d’arte dove nel 2023 si spende dal 20% (B&B) al 31% (hotel) in più.