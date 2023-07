Venezia, sbalzato da una barca durante la festa del Redentore: muore un giovane

Tragedia durante la festa del Redentore a Venezia: un ragazzo ha perso la vita dopo essere caduto in acqua a causa dello scontro tra il barchino su cui si trovava a bordo e una briccola, lo spartiacque in legno che delimita i canali in laguna.

A causa dell'impatto il giovane è stato sbalzato mentre sono rimaste illese le due ragazze che si trovavano con lui. Il corpo del ragazzo non è più riemerso ed è stato necessario chiedere l'intervento dei sommozzatori per poterlo ritrovare e portare a riva.

È consuetudine che durante la festa del Redentore, una tra le più seguite di Venezia, migliaia di cittadini e turisti ammirino lo spettacolo dei fuori d'artificio direttamente dalle imbarcazioni lungo i canali della laguna.

L'incidente è avvenuto in quello tra San Giorgio e San Servolo. Immediatamente sono stati dispiegati i mezzi di soccorso, tra cui la motobarca di Marittima, due autopompe lagunari, una moto d'acqua dei vigili del fuoco e i sommozzatori che erano già presenti per l'evento.