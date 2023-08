Sette anni fa il terremoto di Amatrice e Accumoli, domani in Rai una programmazione dedicata

Tra qualche ora saranno passati sette anni dal terremoto di Amatrice e Accumoli che, alle 3:36 del 24 agosto 2016, devastò il centro Italia. Una scossa di magnitudo 6.0 diede inizio a una scia sismica di mesi, che colpì pesantemente l'Abruzzo, le Marche, l'Umbria e il Lazio, causando 299 vittime e danneggiando 340mila edifici.

In occasione del settimo anniversario, giovedì 24 agosto 2023 la Rai propone una programmazione dedicata tra tv, radio e digital. Su Rai 1, all'interno di Uno Mattina Estate (alle 9:05) è previsto uno speciale di dieci minuti con servizi filmati e la presenza sul luogo di un inviato, che intervisterà il sindaco di un piccolo Comune devastato dal sisma. Poi, sempre su Rai 1, se ne occuperà anche Estate in diretta (alle 17:10).

La Tgr darà ampia copertura all'anniversario. In particolare, la Tgr Marche seguirà le iniziative di commemorazione che si svolgeranno ad Arquata del Tronto nella notte del 24 agosto. Inoltre, nell'edizione delle 14:00, realizzerà una diretta da Arquata e uno speciale di dieci minuti con ospiti in studio e servizi sui Comuni colpiti dal sisma, per tracciare un bilancio della ricostruzione. Anche la Tgr Abruzzo realizzerà servizi sul terremoto del 2016, che verranno trasmessi all'interno delle principali edizioni dei telegiornali e dei giornali radio.

Tutte le testate della Rai dedicheranno spazi d'informazione alla ricorrenza nelle edizioni dei propri telegiornali. RaiNews24, in particolare, trasmetterà uno speciale di dieci minuti con collegamenti e servizi e seguirà tutte le iniziative previste sul territorio con un'inviata. Rai Storia ricorderà l'anniversario del sisma in “Il giorno e la storia” (a mezzanotte e in replica alle 8:30, 11:30, 14:00, 20:00) e, inoltre, riproporrà “Come de carta” (alle 15:00), il documentario di Graziano Conversano realizzato ad Amatrice nel 2017 insieme a un gruppo di bambini, la cui scuola un anno prima si era accartocciata “come se fosse de carta”.

Il portale Rai Cultura www.raicultura.it e anche i social rilanceranno l'offerta dei canali tv. Su RaiPlay saranno disponibili i documentari: “Casa d'altri” di Gianni Amelio, con i pochi cittadini rimasti ad Amatrice che aprono le porte delle loro case a un anno di distanza dal terremoto; “Il terremoto di Vanja”, viaggio dell'attore Vinicio Marchioni all'indomani del successo dello spettacolo “Lo Zio Vanja” ambientato nell'Italia ferita dai terremoti dell'Aquila e di Amatrice; e di nuovo “Come de carta”. Per ricordare l'anniversario, la piattaforma di RaiPlay Sound proporrà gli audio-documentari: “Tremano gli uomini” e “Un fine comune”, viaggi ad Amatrice e Accumoli che testimoniano il bisogno di essere ancora comunità e di superare la paura e il dolore causati dal terremoto; e ancora, il podcast “Tracce - Il cammino nelle Terre mutate”, viaggio a piedi nelle terre devastate dall'onda sismica che dal 1997 ha colpito Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo e che, nell'azione stessa del camminare, si propone di ricucire lembi di terra e di quotidianità, riparando la rete di relazioni umane. Spazio alla ricorrenza anche nei giornali radio e, in particolare, su Radio 1 nei programmi: “Radio Anch'io” (dalle 6:30 alle 9:00); “Radio 1 box mattina” (dalle 10:05 alle 13:00); “Radio 1 box pomeriggio” (dalle 15:05 alle 17:00).