Argentina, l'ultraliberista Milei a sorpresa vince le primarie per le presidenziali

L'economista ultraliberista Javier Milei, l'ex ministro della Sicurezza Patricia Bullrich e l'attuale ministro dell'Economia Sergio Massa saranno i tre principali contendenti alle elezioni presidenziali di ottobre in Argentina.

È questo il verdetto delle primarie di ieri nelle quali Milei, della coalizione La Libertad Avanza (Lla), rappresenta la vera sorpresa essendo risultato in assoluto il candidato più votato con oltre il 30% delle preferenze. Massa si è piazzato al secondo posto e si è imposto nelle primarie della coalizione peronista Union por la Patria (Up) con il 21% dei voti, mentre Patricia Bullrich, dello schieramento di centrodestra Juntos por el Cambio (JxC), è risultata terza con il 16,7% delle preferenze superando il contendente interno, Horacio Rodriguez Larreta, fermo all'11%.

Alla luce delle primarie Lla risulta oggi la prima forza politica dell'Argentina con il 30% dei voti, JxC la seconda con il 28% e il peronismo di Up è terzo con il 27%.

Una vittoria che metterà fine "alla casta parassitaria, ladra e inutile di questo Paese": l'ultraliberista argentino Javier Milei ha commentato così il suo trionfo a sorpresa. Sulla scia di questo successo, quello che alcuni hanno definito come il Jair Bolsonaro argentino, ritiene adesso di poter ingrossare ulteriormente le file dei suoi sostenitori.

"Siamo in condizioni di vincere al primo turno... un terzo degli argentini ha deciso per il cambio", ha affermato nel suo primo discorso tenuto dopo la pubblicazione dei dati ufficiali. "Siamo di fronte alla fine del modello della casta, quel modello la cui massima espressione è l'aberrazione chiamata giustizia sociale che solo produce deficit fiscale. Oggi abbiamo dato il primo passo per la rinascita dell'Argentina", ha aggiunto.

Nel suo programma di governo Milei promette tra l'altro di falciare gli impieghi nella pubblica amministrazione, la 'dollarizzazione' della valuta, la privatizzazione dei servizi pubblici (incluse sanità e istruzione) e l'eliminazione della Banca centrale.