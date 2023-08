Berat, Italiani non pagano al ristorante, Meloni fa saldare il conto all'ambasciata in Albania

"Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat". Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Tirana in un comunicato, dopo l'episodio avvenuto negli stessi giorni in cui la premier si trovava in vacanza in Albania. "Gli italiani - è la conclusione della nota dell'ambasciata - rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano".

L'episodio era stato raccontato dal primo ministro albanese Edi Rama, intervistato dalla Stampa. "Sui media albanesi e su TikTok - aveva spiegato Rama - non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare. Il proprietario ha minimizzato. Quando l’ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: 'Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così'". Il video della fuga dal ristorante di Berat

La vicenda, raccontata dai media locali e girata sui social, è partita da un video pubblicato da un ristorante di Berat, città storica del centro del Paese, secondo il quale un gruppo di persone italiane sarebbero scappate senza pagare un conto di circa 80 euro. Il canale televisivo albanese Report TV ha intervistato il proprietario del locale, che ha dichiarato: "Non ci era mai successo. Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei soldi", ha detto, precisando che i suoi prezzi sono nella norma e che, prima di andarsene, i quattro lo avevano anche ringraziato per la qualità del cibo. Negli stessi giorni, Meloni in Albania