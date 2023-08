Biden apre il vertice Camp David con Giappone e Corea del Sud: "Mondo più sicuro se saremo insieme"

Con il summit di oggi a Camp David tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone si apre "un nuovo capitolo" nei rapporti tra Stati Uniti e i due Paesi dell'area indo -pacifica. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, aprendo il vertice con il premier giapponese Fumio Kishida e con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. "I nostri Paese saranno più forti - ha sottolineato - e il mondo sarà più sicuro se staremo insieme".

Il presidente Usa Joe Biden ha aperto l'incontro con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. "Benvenuti", ha detto Biden salutandoli e avvicinandosi per una foto. L' incontro giunge mentre gli alleati si sono accordati per un nuovo impegno sulla sicurezza, che prevede che si consulteranno fra loro in caso di una crisi o minaccia di sicurezza nel Pacifico. L'accordo è uno dei numerosi sforzi congiunti di cui si prevede l'annuncio durante l'incontro, in quanto i tre Paesi cercano di rafforzare i legami economici e di sicurezza tra le crescenti preoccupazioni per le persistenti minacce nucleari della Corea del Nord e le provocazioni della Cina nella regione.

Quello di Camp David è un appuntamento "storico", ha ribadito ai giornalisti il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan. Il summit "pone le condizioni per un Indo-Pacifico più pacifico e prospero e per Stati Uniti più forti e più sicuri", ha detto, parlando di un "big deal", di una "nuova era nella cooperazione trilaterale" e ricordando il viaggio in Asia di Biden con tappe a Seul e Tokyo.

"Oggi verrà gettata una base solida per questa partnership trilaterale affinché sia profonda, forte, duratura - ha proseguito, confermando l' "impegno" a consultazioni tra i tre Paesi in caso di crisi - Apriamo una nuova era".

Sullivan ha spiegato che l'obiettivo è avere "su base regolare incontri tra leader e funzionari di alto livello" per "parlare di un'agenda vasta", dalla sicurezza alla tecnologia, dalla strategia nella regione alla partnership economica. Verranno annunciati "passi significativi per rafforzare la cooperazione trilaterale nella regione in materia di sicurezza" con lo sguardo alla Corea del Nord, anche "un piano pluriennale di esercitazioni" militari, iniziative per migliorare la "condivisione di informazioni", la "comunicazione in caso di crisi". Prevista inoltre l'attivazione di un meccanismo di allerta per le interruzioni della catena di approvvigionamenti. Si tratta, ha detto Sullivan, di una "cooperazione" che vuole essere "a beneficio" dell' "intera regione".

Rispondendo alle critiche della Cina, ha ribadito che "non è una Nato per il Pacifico" e che "questo summit, questa partnership non è contro nessuno", ma "per una visione di un Indo-Pacifico libero, aperto, sicuro e prospero".