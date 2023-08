"Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Waldemar Victorino, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella '82/'83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l'affetto di tutti i tifosi. Ciao, Waldemar".

È il tweet di saluto sul social "X" del club rossoblù al calciatore morto a 71 anni a Montevideo, in Uruguay, dopo essere stato trasferito in ospedale in condizioni gravi dopo avere tentato di togliersi la vita.