Alle 18.30 Bologna-Cagliari: è duello tra rossoblù ancora a secco di vittorie

Stessi colori sociali e stessi punti in classifica. A Bologna e Cagliari manca la vittoria in questo inizio di campionato, ma è appena la terza giornata ed evidentemente c'è tutto il tempo per arricchire il bottino. Emiliani e sardi potrebbero coltivare obiettivi diversi in questa contesa. Entrambi, ovvio, cercheranno di portare a casa l'intera posta in palio, ma l'obiettivo non può sfuggire in particolare alla squadra di Thiago Motta che, forte dell'arrivo anche di Alexis Saelemaekers dal Milan - torna ad essere sostenuta dal pubblico di casa. I felsinei, reduci dall'ottimo 1-1 a Torino contro la Juventus, non possono che guardare ai tre punti in un match casalingo contro una sfidante neopromossa.

Il Cagliari di mister Ranieri, dal canto suo, potrebbe non considerare due punti persi per strada un eventuale pareggio al Dall'Ara. Sardi a quota 1 grazie al pari a reti bianche a Torino contro i granata nel match di esordio. Nulla hanno potuto, invece, contro l'Inter che nella scorsa giornata si è affermata, in terra rossoblù, per 2-0 .