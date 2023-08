Caso Vannacci, Donzelli: in un mondo democratico si può scrivere ciò che si pensa

"Non ho avuto tempo di leggere" il libro del generale Roberto Vannacci, "ma se qualcuno si ritiene offeso ci sono gli organismi preposti. Difendere la famiglia non è omofobia, è la Costituzione". Così Giovanni Donzelli, capo organizzazione di Fratelli d’Italia, intervistato dal 'Corriere della Sera'.

"Non entro nel merito. Se qualcuno si sente offeso ci sono gli organismi preposti - ribadisce il deputato -. Ma non spetta a me dare un timbro di bontà o no delle idee. Non è che dobbiamo fare gli agenti del politicamente corretto". "Chi ha dato al Pd il diritto di autoproclamarsi censore? Non è che si è mostri, razzisti, nazisti, antidemocratici se non la si pensa come il Pd. Se ne facciano una ragione - attacca quindi Donzelli -. Uno può decidere se leggere il libro o se comprarne altri. Ma non vorrei arrivare al principio che si scrivono idee solo se piacciono al Pd".

Intanto Vannacci è stato rimosso dall’incarico. "Leggo che il Pd e le sinistre dicono che non basta. Ma cosa vogliono? La lapidazione in piazza? Il rogo dei libri che non condividono? Il gulag delle idee che non corrispondono alle tante correnti con cui litigano? In un mondo libero si scrive ciò che si pensa", conclude soffermandosi sulla l’azione disciplinare avviata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Ha fatto benissimo. Non so se ha letto o no il libro ma, rappresentando un ministero delicato, ha attivato un meccanismo previsto dalle procedure dell’esercito. In modo che si potesse verificare se ciò che ha fatto corrisponde alle regole militari oppure no. Prima di appartenere a un partito un ministro è un uomo delle istituzioni".