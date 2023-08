È il giorno di Chandrayaan-3, il lander indiano che tenta l'impresa dell'allunaggio

È il giorno dello storico tentativo di allunaggio da parte dell'India, superpotenza emergente che vuole competere con i Grandi anche nello spazio. La missione indiana Chandrayaan-3 prova a raggiungere il satellite della Terra con il suo lander, in quella che potrebbe essere una data cruciale per il subcontinente da oltre un miliardo e 300 milioni di persone, il Paese più popoloso del pianeta. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha confermato ieri che Chandrayaan-3 è nei tempi previsti e che “la navigazione continua senza intoppi”.

La navicella spaziale inizierà la sua discesa finale verso la superficie lunare oggi alle 17:45 (le 14.15 in Italia). In caso di successo, la missione segnerà il primo allunaggio morbido sulla superficie lunare da parte di un veicolo spaziale indiano e renderà l'India il quarto Paese in assoluto a compiere un'impresa del genere: attualmente, gli Stati Uniti, la Cina e la Russia sono le uniche nazioni che hanno effettuato allunaggi controllati di veicoli spaziali. E proprio la Russia è reduce dal cocente fallimento dell’altro ieri, quando il suo lander si è schiantato sul suolo lunare in un nuovo tentativo di allunaggio.