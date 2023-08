È morto William Friedkin, il regista de "L'esorcista", vincitore di Oscar e Leone d'oro

William Friedkin, deceduto oggi a Los Angeles, è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Esponente della cosiddetta Nuova Hollywood, è considerato un profondo innovatore del poliziesco e dell'horror, tanto da essere soprannominato “il regista del Male”.

Raggiunge il successo con il film “Il braccio violento della legge” del 1971. Nel 1972 il film vinse cinque premi Premio Oscar: miglior regia, miglior film, miglior montaggio, miglior sceneggiatura originale e miglior attore.

Nel 1973 diresse “L’esorcista” che ebbe un grande successo in tutto il mondo. Tratto dal romanzo di William Peter Blatty, che ne fu anche produttore e sceneggiatore, il film diventò una pietra miliare del cinema horror. Venne presentato come “Il film più terrificante di tutti i tempi” ed ottenne incassi sensazionali, vincendo anche due Premi Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e il miglior sonoro.

Nella sua carriera realizzò una lunga serie di film, serie tv, cortometraggi ed anche un videoclip della cantante Laura Branigan nel 1984 che ripropose il pezzo “Self control” di Raf. E' datato 1980 il film “Cruising” con Al Pacino sul mondo omosessuale, con relative polemiche da parte delle associazioni gay.