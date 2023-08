Fisco, la Camera dei Deputati ha approvato la legge delega per la riforma fiscale

L'Aula della Camera ha definitivamente approvato, in terza lettura, con 184 voti favorevoli e 85 contrari il Ddl delega per la riforma fiscale. Sì anche dal gruppo Azione-Italia Viva. La delega dovrà essere esercitata dal Governo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge. Il provvedimento conta 23 articoli distribuiti in cinque titoli che affrontano, tra gli altri, temi come la certezza del diritto, le riforme dello statuto del contribuente e dei singoli tributi, dei procedimenti tributari e del contenzioso. Il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo al termine della discussione generale, ha confermato l'obiettivo di ridurre il numero delle aliquote Irpef da quattro a tre 'per poi arrivare gradualmente verso la 'flat tax', senza abbandonare la logica della progressivita''. Piu' in generale l'Esecutivo e' impegnato, secondo quanto disposto dalla delega, a stimolare la crescita economica e la natalita', alla prevenzione e alla riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.