Il debutto di Silvio Berlusconi Boahene, in campo con il Virtus Castelfranco

Silvio Berlusconi Boahene è il nome del 17enne modenese, finito sulle cronache nazionali già da bambino ed ora per la carriera sportiva, a causa del nome così particolare che il padre, operaio ghanese, gli ha assegnato per riconoscenza: "È il nome di un grande capo politico di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno", ha dichiarato alla 'Gazzetta di Modena'.

Un nome impegnativo per il calciatore classe 2005 che ha esordito domenica nel campionato d'Eccellenza con la maglia della Virtus Castelfranco.

Per lui l'esordio è arrivato domenica scorsa contro il Corticella. Ingresso in campo nei 15 minuti finali, prendendo il posto di Enrico Raspadori, fratello del più noto Giacomo, attaccante del Napoli. Il 17enne frequenta un istituto superiore di Modena e tifa per il Milan.