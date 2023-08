Incendi, diversi fronti di fuoco in Sardegna: evacuate abitazioni tra Posada e Siniscola

Sono diversi i fronti d'incendio in Sardegna in queste ore. Da Nord a Sud. Nel pomeriggio un grosso incendio è divampato a Monte Longu di Posada (Nuoro), nella costa nordorientale: sono state evacuate diverse abitazioni e sui social sono state postate immagini che drammaticamente mostrano il fuoco e il fumo nei pressi delle case e delle spiagge. Le fiamme, alimentate dal maestrale, si stanno spingendo velocemente verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. In azione i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, intervenuti sul posto con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi. Sull'incendio sta operando il Super Puma, ma sono in arrivo gli elicotteri della flotta regionale, alcuni canadair. Dirette verso Posada anche squadre di rinforzo della Protezione civile regionale.

A causa del rogo è stata chiusa la 131 Dcn, mentre sono al lavoro i Vigili del fuoco con 30 uomini e 12 mezzi. Presenti anche Barracelli, Forestale e vari volontari.

Dopo il vasto rogo di Posada, un altro grande incendio si è sviluppato in Sardegna sulla costa del Poetto a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Le fiamme sono partite dalla zona di via Fiume a Quartu Sant'Elena (Città metropolitana di Cagliari) e, dopo aver attraversato il parco di Molentargius, hanno raggiunto la spiaggia del Poetto. Per precauzione è stato evacuato il ristorante McDonald.

Un camping minacciato dalle fiamme è stato evacuato. Sul posto polizia locale, carabinieri e Gdf, oltre ai vigili del fuoco. Dal camping, cui non ci si può avvicinare per ragioni di sicurezza, si sono sentite esplosioni. A causarle, probabilmente, sono alcune bombole di gas raggiunte dal fuoco.

Il fuoco si è pericolosamente avvicinato anche a diverse ville sul mare.