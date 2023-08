Un Doodle di Google celebra la Giornata dell'Indipendenza in Ucraina

Con un disegno di un'artista di Kiev, Polina Doroshenko, Google ha creato un Doodle oggi per l'area ucraina, con cui viene celebrata la Giornata dell'Indipendenza in Ucraina.

“La mia intenzione era di mostrare sia la diversità sia l'unità”, ha risposto l'artista alla domanda su cosa l'avesse ispirata.

L'Ucraina celebra oggi la sua Festa dell'indipendenza in sordina, tra timori di attacchi ai civili.

Il presidente Zelensky su Telegram ha scritto: "Oggi celebriamo il 32° anniversario della nostra indipendenza, una festa delle persone libere, forti, delle persone con dignità. Una festa tra pari, uomini e donne ucraini. Tutti. In tutto il nostro Paese. Questo è un valore per ognuno di noi. Ed è per questo che stiamo lottando... perché questa è una lotta per qualcosa che è importante per tutti: un'Ucraina indipendente".