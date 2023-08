Le Hawai bruciano: la gente si getta nell'Oceano per fuggire dal fuoco

Residenti e turisti costretti a saltare nelle acque dell' Oceano per sfuggire alle fiamme e al fumo denso degli incendi: succede in tre zone di Maui, tra le più grandi isole delle Hawaii, e in particolare a Lahainia, città occidentale meta di visitatori da tutto il mondo. Ben duemila i viaggiatori bloccati nell'aeroporto di Kahului, dove i voli sono stati cancellati.

"Sono tutti incendi attivi, che creano la necessità di portare via urgentemente la popolazione da diverse aree dell'isola" ha avvertito, aggiungendo che non è ancora chiaro quante persone sono state effettivamente evacuate.

E’ scattato lo stato d'emergenza sull'isola per gli incendi boschivi, che sono attualmente segnalati anche dal servizio Google Maps , e che come ha riferito ai media Mahina Martin della contea di Maui, "non sono contenuti in alcun modo".

Come ha confermato la Guardia costiera all'emittente Cbs, decine di persone sono state tratte in salvo a Lahaina dalle acque dell'Oceano, dove si erano gettate per cercare salvezza da caldo e fumo intensi, mentre i soccorritori stanno continuando ad evacuare la popolazione nelle aree residenziali raggiunte dagli incendi. I roghi sono alimentati dai venti causati dall'alta pressione sul Pacifico settentrionale e dall'uragano Dora, che rende l'aria anche molto secca. L'uragano, di categoria 4, sta passando a sud dell'arcipelago, a centinaia di chilometri di distanza.

A complicare le cose, il servizio di chiamata di emergenza 911 non funzionava in alcune delle aree colpite. "Il 911 non funziona. I servizi di telefonia mobile non funzionano (...) e questo è parte del problema. La Contea di Maui non può comunicare con i residenti", ha dichiarato Sylvia Luke. La situazione è "molto seria e drammatica", ha aggiunto. Le evacuazioni sono "in corso", ha continuato, senza poter dire quante persone siano state colpite.

La Guardia Nazionale è stata attivata e sta già fornendo assistenza alla polizia, secondo l'agenzia di gestione delle emergenze delle Hawaii.