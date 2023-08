Strage sulla linea ferroviaria Torino-Milano, treno travolge operai: 5 morti, 2 feriti

Gravissimo incidente ferroviario lungo la linea ferroviaria Torino-Milano poco prima della mezzanotte. Cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno non in servizio commerciale mentre stavano facendo delle manutenzioni alla stazione di Brandizzo. Altri due lavoratori sono rimasti feriti.

Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e Croce Rossa. La linea ferroviaria interna da Chivasso a Torino al momento è interrotta. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti e di Rete Ferroviaria italiana.

Il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni: “Sono qui e quello che sto vedendo ha dell'incredibile. E' una tragedia”. E aggiunge: "Non è da escludere che possa essersi trattato di un errore di comunicazione, in ogni caso servirà attendere l'esito delle indagini. Al momento non si conosce l'identità delle vittime, ma non si tratta di nostri concittadini". Rfi - in un nota - esprime profondo dolore per l'accaduto e porge le proprie condoglianze ai familiari delle vittime.