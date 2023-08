Orrore a Sydney: ex maestro accusato di aver violentato 91 bambine

Orrore a Sydney, in Australia, dove un ex assistente all'infanzia è stato accusato di aver stuprato 91 bambine. Il numero si riferisce alle piccole identificate. Le aggressioni sarebbero avvenute in dieci diversi asili tra il 2007 e il 2022 e avrebbero preso di mira esclusivamente “piccole in età prepuberale”.

L'uomo è stato accusato di aver commesso, in totale, 1.623 abusi, tra cui 136 stupri e 110 rapporti sessuali con bambini di età inferiore ai dieci anni. Il quarantacinquenne aveva superato tutti i test attitudinali richiesti per lavorare con i bambini.

La prima scoperta delle violenze risale a nove anni fa, quando la polizia aveva iniziato a indagare su una serie di video pedopornografici diffusi nel dark web. Il tassello da cui partire, una serie di lenzuola usate come sfondo per le riprese delle violenze. Con un lavoro certosino, analizzando fotogramma per fotogramma, le forze dell'ordine australiane hanno iniziato a comporre il puzzle degli indizi che hanno potuto portare all'incriminazione dell'orco.

Una volta appurato che si trattava di lenzuolini prodotti da un'azienda specializzata in prodotti per i centri di assistenza del Queensland, il cerchio si è andato a chiudere intorno all'insegnante, contro cui è stata mossa l'accusa degli oltre 1600 abusi documentati. La polizia sostiene che i reati sono stati commessi nelle città di Brisbane, di Sydney e all'estero.