Verona-Roma finisce 2-1: decidono Duda e Ngonge, di Aouar la rete degli ospiti

Il Verona supera la Roma ospite al Bentegodi, 2-1 il risultato finale. Al 4' è Duda mandare avanti i padroni di casa. Sul finire del primo tempo la Roma spera in un rigore per eventuale mano ma il Var non conferma. Il Verona raddoppia in contropiede al terzo dei 6 minuti di recupero, segna Ngonge su assist di Duda. Dopo l'intervallo sono 4 i cambi giallorossi chiesti da remoto da Mourinho ancora squalificato: fuori Paredes, Kristensen, Llorente e Zalewski.

Dentro Aouar, El Shaarawy, Spinazzola e Karsdorp. Ma è Belotti a innescare il gol che riapre la partita spedendo con precisione la palla ad Aouar che di testa al 56° insacca alle spalle di Montipò. Roma in superiorità numerica dall'84° per il secondo giallo a Hien. All'85° uno sfortunato Pellegrini calcia una punizione che colpisce la traversa. Doveri assegna un recupero monstre di 10 minuti, che si prolungano ulteriormente, senza che nulla cambi e la Roma inizia il campionato con un pareggio e una sconfitta: in attesa di Lukaku.