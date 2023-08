Wanda Nara e la malattia: “Sto per morire e non me lo dicono?”. La leucemia? “L'ho scoperto in TV”

L'ultima apparizione pubblica di Wanda Nara risale al riconoscimento del premio Martín Fierro, quando la show girl è stata riconosciuta “Rivelazione in TV dell’Argentina”. Il resto sono state voci, miriadi di voci sovrapposte che hanno raccontato il malore, il ricovero d'urgenza, la degenza in ospedale, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, e anche le possibili cause. I media argentini fin da subito parlarono di leucemia, non sapendo se la “paziente” ne fosse a conoscenza.

Evidentemente no, visto che a tre settimane dalle indiscrezioni, Nara ha rotto il silenzio: “Sto bene, sono ancora sotto shock, ma sto cercando di assimilarlo. E quando potrò capire, forse potrò parlarne pubblicamente”. La moglie di Mauro Icardi ha concesso qualche battuta sul suo stato di salute al giornalista argentino Ángel de Brito. “All'inizio, le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciato. E ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono?’”, poi la diagnosi. “Ho fatto una biopsia che richiede dai 15 ai 20 giorni per ottenere il risultato finale. Ed è arrivata la conferma. Nel mio caso ci sono voluti 12 giorni. Ma l'ho scoperto in TV”, ha continuato. “Ho dovuto fare 5 esami e tutto indica che potrebbe essere una di queste cose. Ma non è stato possibile confermarlo al cento per cento e, per non sbagliare con le cure, vogliono essere il più precisi possibile”.