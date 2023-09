Al via a Trieste "Risorsa Mare", forum su competitività e sostenibilità della filiera mare

Al via oggi a Trieste il primo appuntamento di “Risorsa Mare. Competitività, sostenibilità e attrattività della filiera del mare” forum organizzato da The European House-Ambrosetti, spinoff del progetto Verso Sud dedicato alla valorizzazione della “risorsa mare”.

L'evento avviene in collaborazione con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa mette al centro la competitività e attrattività della filiera del mare nel suo complesso, aggregando le diverse componenti del sistema politico e socio-economico del Mediterraneo attorno alle priorità di intervento e promozione per il settore, soprattutto in chiave industriale.

Partecipano, tra gli altri, la presidente del consiglio Giorgia Meloni - con un videomessaggio -, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy.

Questa prima edizione, concepita per essere annuale, si terrà il 14 e 15 settembre 2023 a Trieste (dalle 10 alle 19 di giovedì e dalle 10 alle 17.30 di venerdì) presso la Stazione Marittima – Piazzale Marinai d’Italia 1.