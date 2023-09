Beyoncé compie 42 anni. Diana Ross le canta "Happy Birthday" dal palco, insieme a 70.000 spettatori

Nel 2019 era successo lo stesso a parti inverse: allora fu Beyoncé a cantare “Happy Birthday” a Diana Ross, in occasione del suo settantacinquesimo compleanno.

Dopo il toccante buon compleanno, Beyoncé ha abbracciato la "collega" con le lacrime agli occhi e detto: “Questa è la leggendaria Diana Ross. Non esisterei senza di te. Grazie per il tuo sacrificio e la tua bellezza. Grazie per avermi aperto le porte”.

Beyoncé ha ringraziato anche i presenti e, più in generale, la vita: “Sono grata a tutti voi ragazzi che siete con me dal 1997. Sono grata per ogni difetto, per ogni smagliatura. Ringrazio di essere qui a 42 anni. Sono grata per la gioia e ringrazio Dio”.

E ancora: “La mia anima è piena. Sono talmente grata che sto cercando di non piangere. Sono grata di essere viva. Sono grata di essere sul palco. Sono grata di guardare fuori e vedere i vostri volti. Sono grata per la musica, per la capacità di guarire me stessa attraverso la musica che poi guarisce tutti voi”.

A questo discorso hanno assistito anche molti Vip: da Kim Kardashian a Justin Bieber, Adele, e Katy Perry. Presente anche Timothée Chalamet, nella sua prima uscita ufficiale con la fidanzata Kylie Jenner.