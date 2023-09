E' morto Alberto Ginulfi, il portiere della Roma che "ipnotizzò" Pelé sul dischetto

Venne definito “il portiere moderno per eccellenza” da Alberto Marchesi del Corriere dello Sport.

Il 43 marzo 1972 l’episodio che gli diede maggiore gloria: il calcio di rigore parato a Pelé in un'amichevole col Santos all'Olimpico. A fine partita lo stesso fuoriclasse brasiliano si complimentò con l'estremo difensore regalandogli la sua maglia, in quanto terzo portiere ad avergli respinto un penalty.

Cresciuto nelle giovanili dei giallorossi, giocò con i capitolini esordendo nel '62 in prima squadra, dove rimase, tra panchina e posto da titolare conquistato nel 1970, fino al '75.

"Mi lasciò la maglia e a fine partita - disse Ginulfi - mi invitò all'ambasciata brasiliana di piazza Navona per il giorno dopo". La maglia di Pelé la custodiva gelosamente: "Maniche lunghe, scudetto ricamato e numeri attaccati con il filo. La tengo nascosta - il suo bellissimo ricordo - insieme a quella di Maradona. Me l'hanno chiesta in tanti, ma è incedibile".