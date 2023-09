Dl criminalità, la bozza: vietati i cellulari ai minori condannati, anche non in via definitiva

Cominciano a uscire alcuni elementi della bozza del pre-Consiglio dei ministri, in programma a breve a Palazzo Chigi: l'avviso orale, con convocazione del minore da parte del questore, “può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età”. E se il soggetto al quale è stato notificato l'avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti ad armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare “piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati (i social, ndr) nonché il divieto di possedere telefoni cellulari”.

Lo si legge nel documento che sarà portato alla riunione della maggioranza e che costituirà il testo del disegno di legge sul contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

“L'operazione di polizia non può essere l'unico strumento di intervento ma bisogna offrire nuove e migliori opportunità ai giovani del territorio”, servono “risposte sul piano sociale, educativo, culturale, delle infrastrutture sportive” dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista al Messaggero commentando il blitz di Caivano e in vista del vertice a Palazzo Chigi, cui parteciperà. “Il fenomeno criminale è cambiato. Oggi ci sono giovani che impugnano le armi e le usano per motivi futili, senza alcun rispetto per la vita altrui” rileva il ministro. Ecco perché “il governo - spiega il titolare del Viminale - è al lavoro per varare al più presto un pacchetto di misure per garantire più sicurezza nelle nostre città”.

“Il confronto all'interno dell'esecutivo – rivela poi Piantedosi – è sull'introdurre norme più efficaci sul piano sia della prevenzione che della repressione, coniugando appieno l'assoluta esigenza del recupero del minore”.