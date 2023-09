Freccia tricolore si schianta poco dopo il decollo, morta una bambina di 5 anni

Una bimba di cinque anni è morta oggi nello schianto della Freccia Tricolore nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle . Grave il fratellino di 12 anni , che ha riportato ustioni su tutto il corpo. Feriti anche i genitori dei bimbi e il pilota, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il velivolo si è abbattuto sul fondo della pista coinvolgendo un'automobile in transito . Il velivolo è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle per problemi ancora da chiarire, forse un impatto con alcuni uccelli , poco dopo il decollo . Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute , ma ha riportato ustioni ed è stato ricoverato, in codice giallo, all'ospedale.

" In seguito al tragico incidente avvenuto all'aeroporto di Torino Caselle, la manifestazione aerea per il centenario dell'Aeronautica Militare all'aeroporto di Torino Aeritalia è annullata. È annullato anche il concerto dei Pink Sound previsto questa sera ". Lo comunica in una nota Aeroclub Torino . " Il presidente dell'Aeroclub Torino, Alberto Bannino, a nome di tutta l'organizzazione e del direttivo dell'Aeroclub, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime ", conclude la nota.

Un altro incidente si era già verificato oggi all'Aero Club di Torino, dove è cominciata la manifestazione indetta per il centenario dell'Aeronautica militare alla quale domani avrebbero preso parte le Frecce tricolori. Un velivolo in fase di atterraggio è uscito di pista e si è ribaltato. Secondo le prime notizie i piloti sono rimasti illesi e non ci sono state conseguenze nemmeno tra gli spettatori. Il ciclo di esibizioni è stato interrotto per qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

'' Il papà è molto provato, è sotto shock, continua a pensare alla bambina, ha detto solo che ha sentito un grosso rumore , di più non ha aggiunto" . Così il dg della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, che si è recato in visita ai genitori della bimba deceduta. La vettura su cui l'uomo viaggiava insieme alla piccina, al fratello di 12 anni e alla madre è stata urtata dal velivolo , che si è incendiato. L'uomo, di 48 anni , è stato portato all'ospedale Cto di Torino. Ha riportato ustioni sul 4% della superficie corporea concentrate sul palmo della mano sinistra. La prognosi per lui è di 20 giorni .

La pattuglia delle Frecce Tricolori era attesa per le 17 all'aero club di Vercelli . La pattuglia doveva partecipare a un air show. Uno speaker ha annunciato ai circa quattromila spettatori presenti che non sarebbe arrivata. Domani le Frecce Tricolori avrebbero dovuto essere il culmine di una esibizione all'aero club di Torino-Collegno organizzata per il centenario dell'Aeronautica militare.





Il cordoglio dell'Aeronautica Militare che “si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'incidente”

"Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l'Aeronautica Militare, sgomento e attonito per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi sull'aeroporto di Torino Caselle, si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'incidente aereo occorso a un velivolo delle Frecce Tricolori". In una nota l'Aeronautica militare esprime il cordoglio per la tragedia che oggi è costata la vita a una bimba di 5 anni. "Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori - prosegue la nota - la formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Do' ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, immediatamente prima dell'impatto, è riuscito a eseguire la manovra di eiezione".

"Non è possibile al momento confermare le cause dell'incidente", scrive l'Aeronautica, che poi spiega: "Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell'evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico Bird strike) durante le primissime fasi del decollo. L'incendio sviluppatosi a seguito dell'impatto del velivolo al suolo ha purtroppo coinvolto un'autovettura in transito sulla perimetrale dell'aeroporto con quattro persone a bordo, causando il decesso di una bimba e il ferimento degli altri tre occupanti del mezzo", conclude.