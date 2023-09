Notte convulsa a Lampedusa: 13 sbarchi in un'ora. Altri 242 profughi arrivati prima dell'alba

Occhi puntati sulle coste italiane nella giornata in cui Giorgia Meloni affronterà il tema dell'immigrazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Con tredici sbarchi in poco meno di un'ora si è conclusa la giornata di ieri a Lampedusa. In pochi minuti il molo Favarolo è andato in tilt, con gli operatori colti di sorpresa da decine di persone arrivate tutte insieme. Molti dei profughi sono stati trasbordati dai barchini alle motovedette della Guardia di Finanza; una "carretta", stracolma, è stata trainata e almeno un'altra è riuscita ad arrivare da sola. Le barche, approfittando delle buone condizioni del mare, avrebbero viaggiato procedendo parallelamente a gruppi di 4 o 5. In totale, quindi, ieri, l'isola ha accolto nell'arco di 24 ore 896 migranti divisi in 23 distinti approdi.

E sono 242 i migranti sbarcati durante nella notte tra martedì e mercoledì: 9 i barchini, con a bordo da 15 ad 89 persone, che sono stati agganciati al largo dalla Guardia di Finanza e Capitaneria di porto. Uno, composto da 15 libici, egiziani e siriani, è stato bloccato dai carabinieri a Cala Madonna.

Il fronte tunisino e libico aperti sono tra le ragioni degli arrivi così copiosi di questi ultimi giorni. Bengalesi, egiziani, pakistani, siriani e tunisini: per la maggior parte riferiscono di essere salpati da Zuwara, in Libia.

Ma in 500 sono già pronti, su disposizione della prefettura di Agrigento, a partire: la polizia li scorterà fino al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle.

Tra loro c'è chi emigra anche in cerca di cure