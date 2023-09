Nuova avventura per Marco Verratti: a Doha per la firma con l'Al Arabi

La storia d'amore tra Marco Verratti e il Paris Saint-Germain è ai titoli finali. Dopo 11 anni e 30 titoli conquistati , il centrocampista pescarese comincerà una nuova stagione della sua carriera: giocherà con l'Al-Arabi in Qatar, il classe 1992 è atteso a Doha: nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo, milionario contratto.

"Sono molto felice e non vedo l'ora di cominciare questa stagione -ha detto il trentenne centrocampista della nazionale italiana ad Alkass Tv sport-. Spero che potremo disputare una buona stagione, c'è tanta voglia. Non vedo l'ora di scoprire tutto su questa nuova realtà, dallo stadio ai tifosi fino a società, compagni e allenatori".

Verratti ha dichiarato ai microfoni di Alkass TV Sport: "Sono molto felice e non vedo l'ora di cominciare questa stagione - ha detto il centrocampista della nazionale italiana - Spero che potremo disputare una buona stagione, c'è tanta voglia. Non vedo l'ora di scoprire tutto su questa nuova realtà, dallo stadio ai tifosi fino a società, compagni e allenatori". Il centrocampista italiano passato dalla serie B italiana, con il Pescara, al colosso PSG, ha conquistato in carriera 9 Ligue 1, 9 Supercoppe francesi, 6 Coupe de France e 6 Coupe de la Ligue, tutto nel campionato francese.

Cambio di casacca, una scelta obbligata dato che era stato messo fuori rosa dalla società e da Luis Enrique. Dopo Neymar e Messi, quindi, anche l'ultimo "indesiderato" eccellente lascia la formazione parigina; Verratti, tra l'altro, era stato duramente contestato dai tifosi insieme ai due sudamericani nelle settimane conclusive della scorsa stagione. Il PSG saluta un grande protagonista della squadra che ha dominato in campo nazionale negli ultimi dieci anni.

Marco Verratti ha detto sì all’Al-Arabi, club qatariota che per convincerlo ha messo sul piatto una super offerta: l’ingaggio, secondo alcune indiscrezioni, sarà di più del doppio degli attuali 14 milioni che guadagna al Psg. Al club francese andranno 45 milioni di euro.