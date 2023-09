"Origin" di Ava DuVernay, un racconto sulle disuguaglianze che indaga sulla genesi dell’ingiustizia

La Wilkerson nel film è ritratta mentre sta realizzando la sua opera più rappresentativa : “Caste: the Origins of Our Discontents” , un'indagine sulle ingiustizie sociali e culturali presenti nella società americana e sulle loro origini.

A vestire i panni della protagonista, donna sempre in lotta contro le ingiustizie e le discriminazioni presenti in America, è Aunjanue Ellis-Taylor, candidata all'Oscar per “Una famiglia vincente - King Richard", film del 2021 diretto da Reinaldo Marcus Green.

In un viaggio fatto di bellezza e dolore, la Wilkerson nel suo libro denuncia discrepanze e razzismi e la DuVernay, che ritiene il libro, best seller in Usa, un “imprescindibile punto di riferimento” per certi temi, ha dichiarato alla stampa:

“Nel complesso, la storia della realizzazione di questa pellicola rispecchia il viaggio della protagonista all’interno del film. Isabel Wilkerson trova la bellezza nel coraggio, nell’ignorare i detrattori e nel trasformare il trauma in trionfo. Fortunatamente, l’ho fatto anch’io”.

Ava DuVernay, autrice di "Selma", “Nelle pieghe del tempo” e "When They See Us", è una delle cinque donne ammesse nella sezione principale di Venezia 80 e la prima regista afroamericana a competere per il Leone d’Oro.