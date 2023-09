Premio Nobel: il fisico italiano Capasso, docente ad Harvard, tra i papabili per il riconoscimento

A un passo dall'essere incluso tra i candidati al prestigioso premio Nobel.

Come Giorgio Parisi nel 2021, anche Federico Capasso, fisico italiano, ricercatore all'università statunitense di Harvard, nel Massachusetts, è entrato a far parte della prestigiosa lista dei Clarivate Citation Laureates 2023.

Considerata una sorta di anticamera del premio Nobel, comprende 23 ricercatori le cui pubblicazioni scientifiche sono fra le più citate al mondo. Due anni fa lo stesso riconoscimento era stato dato al fisico Giorgio Parisi, premiato poche settimane dopo proprio con il Nobel per la fisica.

Federico Capasso è nato a Roma nel 1949 e naturalizzato statunitense dal 1992. Dopo il dottorato in fisica all'Università di Roma, è entrato nel 1976 nei Bell Laboratories (New Jersey, Usa) dove ha seguito una brillante carriera di scienziato e direttore della ricerca. Dal 2003 è Ordinario di Fisica applicata alla Harvard University e dal 2012 è tra i soci stranieri dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

La sua menzione nella lista dei ricercatori più citati e influenti, stilata annualmente dall'Institute for Scientific Information, rappresenta un riconoscimento per la sua "ricerca pionieristica sulla fotonica, sulla plasmonica e sulle metasuperfici, nonché per i contributi all'invenzione e ai miglioramenti del laser a cascata quantica".

Questi laser si trovano oggi in numerosi laboratori di spettroscopia molecolare e sono uno strumento basilare per il monitoraggio dell'inquinamento, la chimica atmosferica, la diagnostica medica, il controllo di processi industriali e il rilevamento di esplosivi.

Federico Capasso, insieme ai suoi collaboratori, ha costantemente migliorato negli anni la progettazione e il rendimento di questa tecnologia, aprendo la strada a nuovi campi di applicazione.